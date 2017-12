Une nouvelle maison

Ce Noël s’annonce tout particulièrement spécial pour le chanteur Jonas et sa conjointe Carmen. Il s’agit du premier Noël du couple dans leur nouvelle demeure qu’ils ont acquise l’été dernier.

« On est dans le deep south ! On est dans le bois, c’est vraiment profond dans la Rive-Sud, dans le coin de Saint-Hilaire. C’est vraiment l’fun, on va recevoir la famille le 25. On va cuisiner ensemble. C’est cool », raconte Jonas.

D’ailleurs, le couple est heureux d’avoir troqué le brouhaha de la ville pour la tranquillité de la campagne.

« J’étais tanné d’être pogné dans le trafic. Avec nos horaires, je peux choisir le moment où je viens à Montréal. C’est pas un horaire de 9 à 5. Pis la famille de Carmen est plus proche », commente-t-il.