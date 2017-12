Voici ce que les enfants demandent au père Noël

Bernard Gareau

La déclaration la plus drôle sortie de la bouche d’un enfant : « Quand j’ai demandé à un garçon de choisir un seul cadeau parmi sa longue liste, il m’a dit que je n’avais qu’à prendre une grosse boîte et mettre tous les jouets qu’il voulait dedans, pour que ça fasse un seul cadeau, relate M. Gareau. Je l’ai trouvé très brillant ! »

Les cadeaux les plus réclamés cette année : « Les enfants sont de plus en plus technologiques, constate-t-il. Beaucoup veulent des iPod, et cette année, on me demande même des drones ! »