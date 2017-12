6 changements de carrière inspirants

Audrey Neveu — 37e AVENUE

Rentrer au bureau vous apparaît comme le pire des supplices ? Vous avez de la difficulté à croire que vous ferez ce même métier pour 20 ans encore ? Vous êtes peut-être dû pour un changement de carrière. Six parcours inspirants.

Érik Giasson

Financier à Wall Street, Érik Giasson avait du succès et était multimillionnaire, mais profondément malheureux. Le yoga et un voyage en Inde lui ont fait réaliser que son rapport à l’argent était malsain. Désormais copropriétaire du studio de yoga Wanderlust à Montréal, il se sent aujourd’hui beaucoup plus près de la paix intérieure.

Jerry Springer

Le célèbre animateur de la chaîne américaine NBC travaillait comme avocat et conseiller politique à la fin des années 1960 avant de devenir maire de la ville de Cincinnati, en Ohio. Après avoir tâté de la politique et du journalisme, il a trouvé sa voie et le succès avec The Jerry Springer Show.

Chuck Norris

Membre de la US Air Force, Chuck Norris a servi en Corée du Sud, où il a appris l’art martial du tangsudo. De retour aux États-Unis, il devient un expert de multiples arts martiaux et septuple champion du monde de karaté. Ce sont ses prouesses sportives qui lui vaudront des rôles au cinéma... et un rang de demi-dieu !

Le pape François

Qui aurait cru qu’avant d’être prêtre, puis pape, Jorge Mario Bergoglio était

technicien en chimie, en plus d’avoir fait des études en philosophie à Buenos Aires ?

Ken Jeong

L’acteur américain d’origine coréenne poursuivait de brillantes études en médecine quand il a tout laissé tomber pour se consacrer à sa carrière d’acteur, remportant un vif succès avec Lendemain de veille.

Lise Watier

Conceptrice-animatrice d’émissions de télévision « féminines » pendant les années 1960, Lise Watier est devenue une redoutable femme d’affaires à la tête d’un véritable empire de cosmétiques.