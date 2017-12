LAFERRIÈRE, Liban



À L'Assomption, le 19 décembre 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Liban Laferrière.Il laisse dans le deuil Ghislaine, son fils Ian (Véronique), son petit-fils Félix, ses frères, son amie Géralde et ses enfants Nathalie et Simon, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 décembre 2017 de 15h à 17h au:371, BOUL. L'ANGE GARDIENL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.info