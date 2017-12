Abécédaire: l'année 2017 une lettre à la fois

Si les 26 lettres de l’alphabet sont nettement insuffisantes pour dresser un portrait exhaustif des 12 derniers mois, elles permettent néanmoins de faire ressortir certains moments clés.

Voici donc les 26 mots qui ont fait l’année 2017:

A- Adidas

Lorsque le gérant de la boutique de Montréal a choisi de parler un peu français pour «accommoder», la marque de sport créée par Adolf Dassler en 1924 s’est retrouvée au cœur d’un débat linguistique qui a captivé le Québec et qui a relancé les discussions sur le fameux «bonjour, hi».

Ouverture de boutique @adidas rue Ste-Catherine: "je vais dire un mot en français pour accommoder la ville de @Montreal et les médias franco", dit le gérant avant de passer à l'anglais. pic.twitter.com/T7pyMEOY8z — Philippe Orfali (@orfali) 22 novembre 2017

B- Broue

Après 3322 représentations, Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier ont joué Broue pour la dernière fois.

Pier-Yves Carbonneau-Valade / AG

Leur pièce est inscrite au Livre Guinness pour le record de longévité d’une pièce de théâtre jouée par la même distribution.

C- «Covfefe»

Dans l'un de ses «tweets» épidermiques, Donald Trump a utilisé cette expression méconnue pour décrire ses rapports acrimonieux avec la presse.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mai 2017

Ou peut-être voulait-il parler de Poutine? Nul ne sait. Les linguistes en auront probablement encore pour quelques années à décoder le sens profond de ce «covfefe». Bon courage!

D- Despacito

Faites-vous partie des 17 personnes qui font semblant de ne l’avoir jamais entendue? On va vous arranger ça. Après tout, la vidéo a quand même obtenu jusqu'ici 4,5 milliards de visionnements, vous ne voulez pas manquer ça.

E- Extrémisme

En août dernier, plusieurs personnes (majoritairement des hommes blancs) ont participé à divers rallyes pour «unir la droite». De nombreux militants ont marché dans les rues de Charlottesville avec des drapeaux nazis et, lorsque l’un d'entre eux a foncé dans la foule de contre-manifestants rassemblés tout près avec sa voiture, une jeune femme a été tuée.

AFP

Quelques jours plus tard, Donald Trump déclarait que les deux camps comptaient de bonnes personnes, déclenchant la colère de plusieurs.

F- Faits alternatifs

AFP

Expression inventée par la conseillère du président américain Kellyanne Conway pour minimiser l’importance du mensonge de son collègue Sean Spicer sur la grosseur de la foule à l’investiture de Trump. Plutôt créatif.

G- Grand Prix de Formule E

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

Le «fiasco financier» de la course de Formule E, tenue en juillet à Montréal, et les scandales entourant son organisation auront probablement coûté l’élection à Denis Coderre.

H- Heartbreakers

Nos cœurs se sont brisés lorsque Tom Petty est mort à l’âge de 66 ans, en octobre. Le chanteur originaire de Gainesville, en Floride, venait de terminer une tournée soulignant le 40e anniversaire de son groupe, Tom Petty and the Heartbreakers.

I- Inondations

Au printemps 2017, les débordements de cours d’eau donnent lieu à des inondations sans précédent partout au Québec.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

De la Gaspésie à Gatineau, des milliers de Québécois ont été touchés dans plus de 170 villes.

J- Jean-Claude

Même si ce n’est pas le prénom le plus populaire chez les nouveau-nés, le véritable prénom du chef Giovanni Apollo a inspiré une série de blagues dans les médias sociaux.

Photo Vickye Bouchard

S'il n'avait menti que sur son prénom, ça aurait peut-être passé, mais le chef a aussi été très imaginatif à propos de son expérience professionnelle, de ses études... et de son pays d’origine!

K- Kremlin

Vladimir Poutine semble s’amuser des tuiles qui continuent de tomber sur la tête du président américain Trump et de son entourage, largement soupçonné de collusion avec la Russie.

AFP

On a presque l’impression que c’est au Kremlin que se joue l'avenir de la politique américaine.

L- Ligne rose

LAURENCE HOUDE-ROY/24 HEURES/AGENCE QMI

Avec une plateforme qui incluait entre autres une nouvelle ligne de métro, la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a battu Denis Coderre, contre toute attente, pour devenir la première mairesse de Montréal.

M- #Moiaussi / #MeToo

AFP

On retiendra de l’année 2017 le ras-le-bol des victimes d’agression sexuelle et le grand mouvement mondial de dénonciation d’inconduites sexuelles qui s'est organisé. Avec les mots-clés #MoiAussi ou #Metoo, plusieurs femmes (mais aussi des hommes) ont choisi de dénoncer leur agresseur, ouvrant enfin un dialogue sur la culture du silence qui existe encore dans la société.

N- Netflix

En plus de faire paraître la deuxième saison de Stranger Things, Netflix a été exempté d’impôts au Canada. On aimerait pouvoir vous en dire plus, mais personne n’a été capable de nous l’expliquer comme il faut. Surtout pas la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly, qui n’a sûrement pas connu sa meilleure année.

Le Journal de Québec

O- Ouragans

AFP PHOTO / Lionel CHAMOISEAU

Harvey, Irma, José, Maria... Les habitants des Antilles et du sud des États-Unis n’ont pas eu beaucoup de répit en août et septembre. Plusieurs ouragans se sont succédé, causant des milliers de dollars de dommages qui laisseront des séquelles durant de longues années.

P- Paradise Papers

AFP JACQUES DEMARTHON

Comme les Panama Papers en 2016, les Paradise Papers, diffusés par le Consortium international des journalistes d'investigation, ont dévoilé une importante liste de personnalités publiques et de multinationales ayant effectué des placements dans des paradis fiscaux. Même le grand humaniste Bono est nommé parmi les célébrités ayant bénéficié de largesses fiscales offshore.

Q- QS

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

Le parti le moins représenté à l’Assemblée nationale s’est retrouvé avec deux nouveaux porte-parole et un nouvel élu, a fusionné avec Option nationale et a proposé d’abolir le mot «patrimoine». Grosse année... Sortez le champagne et les pogos!

R- Rocket man

Cette année, la tension a monté de plusieurs crans entre la Corée du Nord et les États-Unis.

AFP

Les deux leaders ont échangé des insultes à plus d’une reprise, des missiles ont volé au-dessus du Japon et une troisième guerre mondiale a été évoquée. Quand ça va bien...

S- Sears

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Après 65 ans d’existence, Sears Canada a annoncé qu’elle fermerait tous ses magasins et centres de distribution au Canada.

T- «Tu ne sauras jamais»

Patrick Bourgeois nous a quittés le 26 novembre dernier, laissant dans le deuil de nombreux admirateurs nostalgiques qui devront dorénavant se tourner vers les karaokés pour chanter Loulou, Fais attention, T’es dans la lune et un paquet d’autres succès des BB.

U- Uber

Photo AFP

Au Québec, Uber s’est vu imposer de nouvelles réglementations et a menacé de quitter la province. Comme personne ne s’est battu pour qu’elle reste, l’entreprise que plusieurs associent à tort au «covoiturage» a fini par accepter les conditions et est restée ici. Bonne nouvelle pour tous ceux qui voudront défoncer l’année 2018 en payant huit fois le prix pour un taxi!

V- Vegas

Drew Angerer/Getty Images/AFP

Le 1er octobre dernier, un homme ouvrait le feu sur la foule qui assistait à un concert extérieur du Mandalay Bay Hotel, tuant 59 personnes et en blessant 546 autres. Ce fut la fusillade la plus mortelle de l’histoire des États-Unis.

W- Weinstein

AFP

Les accusations de viol et d’agression sexuelle visant cet important producteur hollywoodien se sont accumulées cette année, levant du même coup le voile sur l’importante culture du silence qui règne à Hollywood. De plus, les accusations dont Weinstein a fait l'objet ont inspiré d’autres victimes partout à travers le monde à dénoncer leur agresseur. (Voir M- #MoiAussi)

X- Xénophobie

Guy Martel/Agence QMI

Chez nous, la droite identitaire a fait les manchettes à quelques reprises en 2017. Les groupes comme La Meute ou Storm Alliance ont fait parler d’eux en manifestant, entre autres, aux douanes canadiennes et à Québec. Ils ont aussi été très actifs dans les médias sociaux.

Y- Youtubeurs

TLMEP VIA FACEBOOK

2017, l’année où même nos parents ont découvert ce que sont les youtubeurs. Les «influenceurs» ont même été invités à Tout le monde en parle pour traiter de leur mode de vie.

Z- Zamboni

Ben Pelosse / JdeM

C’est notre façon de parler de hockey et de l’année incroyablement mauvaise du Canadien. Vous nous pardonnerez de ne pas nous étendre là-dessus, c’est trop déprimant.