BOUCHER, Rita



À Montréal, le 17 décembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Rita Boucher, épouse de feu M. Rodolphe Lebel.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Renelle, Serge, Carole (Pierre Arpin), ses petits-enfants, Annik (Pierre), Patrick (Karine), Mélanie (Marcel), Maxime (Vicky), Francis, Mathieu (Eirika), ses huit arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:4419, RUE BEAUBIEN EST, MONTRÉAL(entre Pie IX et Viau) Tél. 514 527-4126Les funérailles auront lieu le samedi 23 décembre à 11h00, en l’église St-Jean Vianney (6421, 25e Avenue, Montréal, H1T 3L5). Heures des visites: le vendredi 22 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi dès 9h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont - centre de cardiologie, serait apprécié.