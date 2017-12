ROY, Monique Fauvel



Le 19 décembre, à l’âge de 81 ans, est décédée Mme Monique Fauvel, épouse de feu Lucien Roy.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Lynda), sa fille Johanne, ses petites-filles Karine, Fannie, Elise et Andréane, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Rachel et Anita, son frère Alain ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 23 décembre dès 10h, à la:J.J. CARDINAL2125 NOTRE-DAME, LACHINE, H8S 3G5514-639-1511Une célébration suivra à 11h en la chapelle de la résidence.