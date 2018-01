10 résolutions mode et beauté à prendre en 2018

Comme le début de l’année nous donne envie d’être de meilleurs humains, nous avons dressé une liste de 10 bonnes habitudes qu’on devrait toutes adopter en 2018.

On est capable, gang!



1. Toujours porter de l’écran solaire

On ne niaise plus avec ça. Les rayons UV, c’est dangereux et c’est la cause principale du vieillissement cutané prématuré. On enduit donc notre visage d’un FPS d’au moins 30, et ce, beau temps, mauvais temps, toute l’année.

2. Oser plus

Notre nouveau mantra mode: YOLO! (You only live once). Crop tops, couleurs flyées, paillettes... amenez-en! La vie est courte, on se gâte!

3. Arrêter de faire éclater nos boutons

On le sait, que c’est satisfaisant, mais ça ne fait qu’étirer le processus de guérison et augmenter les risques de se retrouver avec une vilaine cicatrice. La marche à suivre: on applique un soin anti-acné ciblé sur le comédon et on n'y touche plus.

4. Dormir sur une taie d’oreiller en soie

En plus de créer des frisottis, le coton peut endommager et même casser les cheveux. La soie et le satin, eux, préservent la santé de notre crinière et prolongent la durée de vie de nos coiffures.

5. «Upgrader» nos dessous

Fini les vieux soutiens-gorge beiges et les sous-vêtements dépareillés. On mérite toutes de beaux sous-vêtements qui nous feront sentir sexy et confiantes au quotidien, peu importe qui les voit.

6. Épurer notre garde-robe

Si notre penderie et nos tiroirs débordent et qu'on peine chaque matin à retrouver LE chandail qu'on voulait absolument mettre, c’est le temps d’apporter les vêtements qu'on ne porte plus à un centre de dons.



7. Utiliser un protecteur thermal

Séchoir, fer plat, fer à friser... Nos cheveux souffrent le martyre tous les jours. Pour éviter qu’ils ne se transforment en foin, on les blinde à l’aide d’un soin protecteur. Résultat: des cheveux plus doux et brillants, et une colo qui dure plus longtemps. #SauvonsNosCheveux

8. Acheter local

On encourage nos créateurs québécois au talent fou en choisissant des marques mode et beauté bien d’ici.

9. Arrêter de ronger nos ongles

On cesse de meurtrir nos pauvres doigts et on trouve un autre moyen d’évacuer notre stress, question d’être plus zen tout en affichant de beaux ongles.

10. Toujours se laver le visage avant de se coucher

Plus d’excuses. Dormir avec notre maquillage peut entraîner des boutons, des irritations et même des signes de vieillissement. On s’assure donc de toujours nettoyer notre minois avant de se glisser sous la couette.

