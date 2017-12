L’art sacré des cartes de Noël

OTTAWA | L’envoi de cartes de Noël par les politiciens de tous les genres est une vieille tradition saisonnière. L’exercice peut paraître banal, mais les risques de faux pas sont nombreux à l’ère des réseaux sociaux, selon un expert.

« Avant, l’envoi de cartes était pertinent parce qu’on voyait moins les politiciens, alors ils avaient plus besoin de communiquer, soutient Damien Hallegatte, un professeur de marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd’hui, on les voit tellement que la carte de Noël a complètement changé de vocation. Elle devrait être quelque chose de spécial, hors du commun. »

Visiblement, certains élus n’ont pas reçu le message, comme le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le chef de l’Opposition, Jean-François Lisée.

À l’autre bout du spectre, le photogénique premier ministre canadien, Justin Trudeau, semble bien conseillé en la matière.

Photo Guillaume St-Pierre

Malgré un bel effort, le chef conservateur Andrew Scheer a de son côté encore des croûtes à manger.

À Ottawa, les 338 députés peuvent envoyer 2000 cartes de Noël payées par la Chambre des communes. S’ils souhaitent en distribuer davantage, les frais sont déduits de leur budget de député qui est de 335 400 $ en 2017.

Dans le milieu commercial, les cartes physiques perdent du terrain au profit des envois électroniques. Mais l’efficacité des lettres de carton est sans pareil, croit M. Hallegatte. À condition d’en maîtriser l’art sacré.

Des vedettes

Tout comme Justin Trudeau, le chef conservateur Andrew Scheer a mis en valeur sa famille sur sa carte de Noël. Mais le père de cinq enfants a choisi de poser en « rang d’oignon » dans un contexte plutôt « formel » avec sa conjointe et ses enfants.

Photo Guillaume St-Pierre

« C’est plutôt basique, dit M. Hallegatte. C’est une belle photo, mais elle est stagée. On n’est pas dans une logique de réseaux sociaux, de voyeurisme, où on les voit vivre et interagir entre eux. »

À l’inverse, la carte des Trudeau est composée de plusieurs scènes du quotidien.

« Quand on voit Justin Trudeau avec sa famille, il a l’air [d’avoir] une famille normale, dit M. Hallegatte. Donc il crée ce lien avec les gens. »

« Les photos des Trudeau sont bien meilleures parce qu’on les voit vivre », ajoute-t-il.

Ne pas vendre sa salade

La carte de Noël est une « occasion en or de créer un lien plus humain ». Le message qu’elle contient doit aller droit au but, sans chercher à convaincre. « La carte de Noël est une possibilité de faire un geste désintéressé, insiste M. Hallegatte. Les politiciens ne doivent pas parler de leurs projets. »

Tant MM. Trudeau et Scheer que MM. Couillard et Lisée ont respecté ce mot d’ordre.

Une photo SVP !

Philippe Couillard et Jean-François Lisée ont opté pour la simplicité. La couverture de leur carte de Noël est générique. À l’extérieur comme à l’intérieur, on n’y voit aucune photo des chefs ou de leur famille. Une erreur, selon M. Hallegatte.

Photo Guillaume St-Pierre

Photo Guillaume St-Pierre

« La carte de Noël, c’est pour créer une relation plus humaine. La photo est indispensable. Une carte générique de mauvaise qualité c’est inutile, voire néfaste, car elle peut être perçue comme du gaspillage », explique-t-il.