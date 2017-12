Les 15 looks de vedettes hollywoodiennes qui ont le plus fait jaser en 2017

Nos vedettes préfs ont fait couler beaucoup d’encre sur la toile cette année, pour le meilleur et pour le pire.

Sans plus tarder, voici les 15 looks les plus mémorables de 2017.

1.

La tenue de Beyoncé lorsqu’elle a présenté ses jumeaux.

2.

Le kit trop serré de Nicki Minaj aux MTV Video Music Awards.

3.

Le look monochrome de Rihanna lors du lancement de sa ligne de maquillage Fenty Beauty.

4.

La robe papillon de Zendaya.

5.

Le look python de Céline Dion.

6.

La robe de mariée de Miranda Kerr.

7.

Les leggings transparents de Kim Kardashian.

8.

La fois où Rita Ora a foulé le tapis rouge des MTV EMA’s vêtue d’un peignoir et d’une serviette sur la tête.

9.

La magnifique robe d’Emma Stone aux Golden Globes.

10.

Le sublime manteau blanc de Megan Markle à l’annonce de ses fiançailles aux prince Harry.

11.

Les bottes disco de Kendall Jenner qu’elle a portées à une partie de basket-ball.

12.

Le complet de Melanie Trump lors du passage de Justin Trudeau et Sophie Grégoire à la Maison-Blanche.

13.

L’ensemble incompréhensible en denim de Demi Lovato au Jingle Ball.

14.

La tenue bouquet de fleurs de Rihanna au Met Gala.

15.

Les tenues transparentes de Kendall Jenner et Bella Hadid au Met Gala.

