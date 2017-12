Verglas à Montréal, prudence sur les routes

Du verglas mêlé à du grésil et de la neige viendront aussi compliquer les déplacements à la veille de Noël, surtout samedi dans la région de Montréal et du sud du Québec.

«Si je pouvais donner un conseil aux gens qui font le trajet Montréal-Québec [samedi], c’est de penser sérieusement à reporter leurs déplacements», indique le météorologue à Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

Selon Environnement Canada, les personnes habitant dans la région de Montréal, en Montérégie, en Estrie et en Beauce peuvent s'attendre à recevoir entre 2 et 5 mm de verglas au cours de la matinée et de l'après-midi.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés», a tenu à rappeler Environnement Canada.

Ailleurs au Québec, les consommateurs à la dernière minute devront composer avec une bordée qui devrait laisser de 15 à 20 centimètres de neige dans son sillage au cours de la journée. «La neige débutera graduellement ce matin, s'intensifiera en après-midi puis cessera tard ce soir ou la nuit prochaine.

M. Bégin invite la population à garder un œil sur l’évolution de la situation puisqu’un deuxième système pourrait déposer encore plus de neige demain, à la veille de Noël.

Temps froid

Les températures glaciales prévues entre Noël et le jour de l’An devraient convaincre les Québécois de rester au chaud chez eux pendant les Fêtes. De la pluie verglaçante viendra aussi compliquer les déplacements dès samedi matin.

« Ce sera bien plus froid qu’à l’habitude, même qu’on peut parler de températures sibériennes », prévient le météorologue Gilles Brien.

Les températures maximales pourraient osciller autour de -15 à -16 degrés à compter du 26 décembre dans la région de Montréal, et ce, jusqu’aux premiers jours de 2018, précise-t-il.

La moyenne est normalement de -5 à -6 degrés à ce moment de l’année.

Le mercure pourrait même baisser à -28 degrés pendant la nuit du 28 au 29 décembre dans la métropole, indique M. Brien.

« Des températures comme ça deviennent de plus en plus rares à Montréal. C’est là qu’il faut penser à réchauffer sa voiture. La mienne ne part même pas quand il fait aussi froid », dit-il en riant.

Le temps sera tout de même ensoleillé avec de faibles précipitations espacées, mais pas d’accumulations importantes, selon Gilles Brien.

