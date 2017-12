TURGEON, Yolande



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 16 décembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Yolande Turgeon, épouse de feu Gaston Laporte.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Gaston), Danielle, Manon (André), ses petits-enfants: Valérie (Sébastien), Véronique (Eric), Anne-Marie, ses arrière-petits-enfants: Marie-Pier, Tommy, Mathis, Nathan, son frère Roger (Suzanne), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 28 décembre à compter de 13h, en l'église de L'Assomption, suivi des funérailles à 14h.www.complexefunerairejeancomtois.caAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient grandement appréciés.