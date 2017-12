RACICOT, Yvon



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Monsieur Yvon Racicot, époux de Madame Gaétane Liboiron, survenu le 17 décembre 2017 à l'âge de 80 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Michel), son petit-fils Alexandre (Karolanne), sa belle-fille Line et sa grande amie France, ses soeurs Monique, Audette et Lorraine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le samedi 30 décembre 2017 de 13h à 17h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 17h.