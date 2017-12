DARSIGNY, Gerald



À l’hôpital Mont-Sinaï, le 19 décembre 2017, est décédé M. Gerald Darsigny, à l’âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Rose, ses enfants Michel (Sandra), Joanne (Gary), Christine, ses quatre petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle jeudi 28 décembre 2017 de 14h à 16h et de 18h à 20h ainsi que le vendredi 29 décembre 2017 de 11h30 à 13h.La célébration en chapelle aura lieu le vendredi 29 décembre 2017 à 13h, suivie de la mise en crypte au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer, au Centre de soins palliatifs de l’hôpital Mont-Sinaï ou à l’association de votre choix serait grandement appréciés.