BERNIER, Shirley

(née McKelvey)



Nous avons le regret d’annoncer le décès à l’âge de 95 ans, de Shirley Bernier (née McKelvey), épouse de feu Alphonse Bernier, survenu à La Résidence St. Margaret, Westmount, le 17 decembre 2017. L’ont précédée ses enfants, Allen (Angela) et Keith.Elle laisse dans le deuil ses filles Linda et Wendy, sa belle-fille Angela, ses petits-enfants Shawna (Kramer), Stephanie (Alan), Edward (Joann) et Raymond, et son arrière-petite-fille Lina.Une cérémonie religieuse, précédée d’une période de condoléances dès 10h, sera célébrée le mercredi 16 mai 2018 à 11h en l’Église Unie, 25 rue Lakeview, St-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 2L4.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence St. Margaret pour l’attention apportée et les bons soins.(450) 467-4780 www.salondemers.com