BONNIER, Yvon



Le 20 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Yvon Bonnier, époux de Mme Marguerite Lambert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Luc (Céline Fallon), Marc, François (Isabelle Gagné) et Louis (Marie-Claude Caron), ses petits-enfants Guillaume, Émilie, Maxime, Simon et Frédéric, ses arrière-petits-enfants Alice, Arthur, Mégane, Charlotte et Arnaud, ses belles-soeurs Lucille, Madeleine, Françoise et Gisèle ainsi que ses neveux et nièces.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Une cérémonie intime aura lieu au printemps.