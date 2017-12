GENEST, Alice Berthe



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès d'Alice le 16 décembre, après une longue maladie.Elle laisse dans le deuil son partenaire dévoué Bob Bourdage, ses filles Andrea (Daniel Janovjak) et Claudine Turnbull (Lino Mastriani), son petit-fils Stefan et plusieurs parents et amis.Remerciement spécial à l'équipe de la Résidence de soins pal- liatifs de l'Ouest de l'île pour l'immense support, la compassion et la grande qualité des soins.Les visites se tiendront jeudi le 28 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi le 29 décembre 2017 à 10h suivi d'un service funéraire à 11h à la:Au lieu de fleurs, des dons in memoriam peuvent être faits à la Fondation de la Résidence de soins Palliatifs de l'Ouest de l'Île.