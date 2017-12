MABOLIA INENGO TRA BWATO

Joseph



La famille de Joseph Mabolia Inengo Tra Bwato a le regret d'annoncer son décès, survenu le mardi 19 décembre 2017, à St-Basile-le-Grand, à l'âge de 85 ans.Né à Kinshasa, République Démocratique du Congo, il était le fils de Prosper Mutota et de Madeleine Inengo Pamba.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne, ses enfants Lily (Assa), Popol (Nadine), Marie-Monique, Nadine (Rigobert), Marie-Cécile (William), Myriam, Ndany (Nathalie) et Angone (Asieh), ses 21 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 29 décembre 2017 de 16h30 à 21h30 et samedi dès 12h. Les funérailles seront célébrées le samedi 30 décembre 2017 à 16h en la chapelle dudit complexe.