GIGNAC, Gilles



À Montréal, le 7 décembre 2017, à l’âge de 86 ans, est décédé M. Gilles Gignac.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Charlotte Savard, ses soeurs Simone Grondines et Suzanne Allard ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera les visiteurs le jeudi 28 décembre de 14h à 16h30, au:Une liturgie de la Parole sera célébrée à sa mémoire, ce jeudi à 16h30 dans la chapelle du Complexe Beaubien.