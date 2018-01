BORDELEAU, Claude



De Montréal, le 19 décembre 2017, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Claude Bordeleau.Il laisse dans le deuil ses enfants Renée (Gregory), Gabriel, son petit-fils Félix, sa soeur Murielle, ses neveux et nièces Marie-Claude (Sylvain) et Luc (Yseult) ainsi qu'autres parents et amis.Un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.