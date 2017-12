MARTINEAU, Claudette



À Montréal, le 20 décembre 2017, est décédée Claudette Martineau, à l'âge de 74 ans, fille de feu Charles Martineau et feu Aspasia Marginean.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Robert (feu Edna Paquette), Thérèse (feu Kenneth Buckingham), feu Jeannine (Daniel Desrosiers), René, Michel, Charles (Nicole Cadorette), Suzanne, André (Muriel Michaud), feu Jean-Paul, Pierre (Diane Leclair), feu Yves et Hélène (André Hamel), ses neveux, nièces et ami(e)s.Selon ses volontés, il n'y aura ni exposition ni funérailles.La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de l'unité des soins palliatifs de Notre-Dame-de-la-Merci pour leur soutien, leur dévouement et l'excellence des soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation Le Chaînon.