BENOIT, Pierre-Olivier



Subitement, à Ste-Rose, Laval, le 20 décembre 2017, à l'âge de 27 ans, est décédé Pierre-Olivier Benoit, fils de M. Bernard Benoit et de Mme Diane Charbonneau.Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Alexandre et son épouse Katya, son grand-père M. Fernand Charbonneau, ses oncles et ses tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux collègues de travail du Coco-Loco du centre-ville et de Ste-Rose et du Nickels de St-Jérôme.La famille recevra les condoléances le mercredi 27 décembre de 19h à 22h au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREUn hommage lui sera rendu cette même soirée à 21h30 au salon.