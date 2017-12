COUTURE-LATULIPPE, Thérèse



À Montréal, le 20 décembre 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Thérèse Couture, épouse de feu Gaston Latulippe.Elle laisse dans le deuil ses six enfants Gérard, Huguette, Christiane, Sylvie, Louise et Benoit, ses petites-filles Jennifer et Roxanne ainsi que ses deux arrière-petites-filles.La cérémonie de mise en terre aura lieu à une date ultérieure.