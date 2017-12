CORBEIL, Pierre



À l’Hôpital Anna-Laberge, le 14 décembre 2017, à l’âge de 61 ans, est décédé M. Pierre Corbeil, propriétaire de la compagnie Plomberie Supérieure Drain - Net.Il laisse dans le deuil son épouse Francine, ses filles Sarintha et Léanne, son frère et ses soeurs Christiane, Daniel, Dominique, Marie-Josée et Ariane ainsi que leurs conjoints et enfants, ses beaux-parents, sa belle-soeur et son beau-frère ainsi que leurs conjoints et enfants et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 28 décembre de 13h à 17h et de 19h à 21h.