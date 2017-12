PROULX, Robert



À St-Jérôme, le 13 décembre 2017 est décédé monsieur Robert Proulx, à l’âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Laframboise, ses filles Sonia et Sylvie, ses petits-enfants, sa mère Lucienne Daviault Proulx, ses frères Raymond (feu Pierrette) et Roger (Lauretta), ses neveux ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 26 décembre de 15h à 18h au complexesuivi d’une cérémonie au même endroit.