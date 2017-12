RIVARD, Benoît



À l'hôpital Charles-LeMoyne de Greenfield Park, est décédé subitement, le 20 décembre 2017, à l’âge de 70 ans, monsieur Benoît Rivard, fils de feu Rosaire Rivard et de feu Aline Morency, autrefois de Grondines, demeurant à St-Lambert.M. Rivard laisse dans le deuil son conjoint Donald Bérubé, ses enfants chéris: Louis (Katheen Gendron), Michel (Marcelle Madureira), Christine (Maxime Hivon) et Geneviève (Simon Desrochers); ses petits-enfants adorés: Loïc et Noah Rivard, Delphine, Arnaud, Éliot et Anaïs Hivon, Steven et Nicolas Tessier; la mère de ses enfants Denise Trottier; ses frères et soeurs: feu Jean-Robert (Paulette Trottier), feu Solange (feu Fernand Germain), Rolland (feu Réjeanne Chalifour), Claude (feu Colette Gariépy), feu Hector, Léon (Colette Trottier), Yves (Lise Matte), Denis (Lise Bertrand), feu René (Carole Côté), André (Louise Trudel), feu Marthe (feu Pierre Rousseau), Georges (Hélène Thibodeau), feu Armand (Christiane Bertrand) et Jean-Marc (Gisèle Guilbault); ses filleuls: feu Alain et Rémi; Pierrette Langlois, Béatrice et Suzanne Trottier ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la:225 PRINCIPALESTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, G0X 2J0Heures d'accueil: jeudi de 19h à 22h et vendredi, jour des funérailles, à partir de 10h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 29 décembre 2017 à 13h en l'église de St-Charles-des-Grondines, 490, ch. Sir-Lomer-Gouin, Grondines, G0A 1W0. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.Groupe Garneau thanatologue418-325-2462Site web: wwwrolandhivon.com