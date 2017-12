Allégations de nature sexuelle: Charles Dutoit nie tout

LONDRES | Accusé d’avoir agressé sexuellement trois chanteuses d’opéra et une musicienne, le chef d’orchestre de renommée internationale Charles Dutoit nie tout.

M. Dutoit a réagi samedi à l’article de l’Associated Press paru jeudi dans lequel quatre femmes parlent du comportement du chef d’orchestre à leur endroit.

«Les allégations contre moi sont un choc pour moi ainsi que pour mes amis et collègues, a dit M. Dutoit dans un communiqué obtenu notamment par le Telegraph de Londres. Je ne reconnais pas l’homme ou les actions décrits dans les médias.»

«Alors que le contact physique informel est quelque chose de commun dans le monde des arts en tant que geste d’amitié mutuelle, les sérieuses accusations qui ont été faites qui impliquent de la coercition et du contact physique forcé n’ont rien à voir avec la vérité.»

Dans son message, Charles Dutoit, qui est maintenant âgé de 81 ans, précise qu’il va obtenir des conseils juridiques relativement à cette situation et qu’il va se défendre avec vigueur.

Les quatre femmes interrogées par l’Associated Press soutiennent que les comportements sexuels déplacés de Charles Dutoit ont eu lieu entre 1985 et 2010 en marge de répétitions et de performances dans cinq villes américaines, soit Chicago, Los Angeles, Minneapolis, Philadelphie et Saratoga Springs dans l’État de New York.

Il s’agit de la mezzo-soprano à la retraite Paula Rasmussen, de la soprano Sylvia McNair et de deux autres femmes qui n’ont pas voulu que leur identité soit rendue publique.

Depuis la publication des allégations, plusieurs grands orchestres du monde avec lesquels Charles Dutoit collabore ont pris leurs distances avec lui, disant notamment chercher des chefs remplaçants pour des concerts prochains qu’il devait diriger.

Charles Dutoit est très connu à Montréal, ayant dirigé l’Orchestre symphonique de Montréal durant près de 25 ans, soit de 1977 à 2002.