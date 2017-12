GARNEAU, Suzanne

(née Lévesque)



Paisiblement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, entourée des siens le 19 décembre 2017 à l’âge de 75 ans, est décédée Mme Suzanne Lévesque, épouse de M. Yvon Garneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa grande famille de chez Épices Garno ainsi que sa belle-famille Garneau et plusieurs autres parent et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 26 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le mercredi 27 décembre dès 9h au:3150, CHEMIN OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu le mercredi 27 décembre 2017 à 11h au salon même par Soeur Angèle (Porte-parole des Épices Garno).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l’Association pulmonaire du Québec.