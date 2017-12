BEAUCHAMP, Diane



À Saint-Charles-Borromée (Joliette), le 19 décembre 2017, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Diane Beauchamp, épouse de feu Gabriel Issa, demeurant à Saint-Damien, autrefois de Saint-Donat.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Clémence, Réjeanne (Claude Delorme), Fabienne (Roland Boutin), Romain (Lise Cloutier), Claudine et Léo (Florence Raymond), sa soeur Berthe, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à la500 PRINCIPALESAINT-DONATle mercredi 27 décembre de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h. Ouverture du salon le jeudi 28 décembre dès 10h.Les funérailles auront lieu le jeudi 28 décembre à 11h en l’église Saint-Donat de Montcalm.Madame Beauchamp sera inhumée au cimetière de St-Donat à une date ultérieure.LABRÈCHE de Rawdonwww.residencefunerairelabreche.com