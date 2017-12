CLOUTIER, Denis



À Montréal, le mercredi 20 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 47 ans, Denis Cloutier, époux de Cathy Lagacé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anabelle, Blanche et Georges-Édouard, ses parents Rachelle Paris et Pierre Cloutier, ses frères Alain (Josée) et Éric (Josée), son neveu Nathan, sa nièce Océane ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 29 décembre 2017 de 13h à 17h et de 19h à 22h ainsi que samedi de 11h à 14h30. Les funérailles seront célébrées samedi, le 30 décembre 2017 à 14h30 en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire, à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.