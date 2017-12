MICHAUD, Jean-Claude



Le 20 décembre 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Michaud, époux de madame Colette Donaldson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Isabelle Glémaud), Christian (Cathy Bonneau), ses petits-enfants Vincent, Samuel, Sandrine et Audrey-Ann, ses frères et soeurs Suzanne (Michel Vinet), Alain (Marie-Paule Trudel), André (Léona Dupuis), Gaétane (Serge Barolet) et Jude, ses beaux-frères et belles-soeurs Pierrette Donaldson (feu Fernand Brière), Anita Donaldson (Léo Adam), Carmen Donaldson (Yvon Sylvestre), Diane Donaldson (Jacques Germain), Jocelyn Donaldson, Réjean Donaldson et Doris Donaldson, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 28 décembre 2017 dès 14h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée en la chapelle du complexe à 16h.