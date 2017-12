GODBOUT, Gaston



Le 18 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Gaston Godbout, époux en premières noces de feu Mme Jacqueline Routhier et en secondes noces de Mme Yolande Parent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil Stéphane (Rosie), les enfants de son épouse Diane (Bruno), Sophie (Pierre) et Jean-Michel (Marie-Christine), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Marthe (Yvon), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5(450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 5 janvier 2018 dès 10h. Une liturgie suivra à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.