Connaissez-vous ces objets pour chien?

Voici quelques objets qui pourraient d’avérer très pratique pour certains d’entre vous qui sont propriétaires de chiens de type glouton. Un indice : Ils sont tous utiles pour les repas de Fido. Ils pourraient aussi faire partie de votre liste de cadeaux du temps des Fêtes. Qui sait ?

Ralentisseur Hexa

Photo courtoisie

Cet objet est le bol ralentisseur « Hexa ». Il sert à ralentir la vitesse d’ingestion des chiens gloutons. Vous savez bien de qui je parle : ces chiens qui avalent leur nourriture à la vitesse de l’éclair, sans mastiquer et aussi efficacement qu’une balayeuse ! Avec Hexa, les chiens doivent travailler un peu plus pour obtenir leur repas. Le ralentissement procuré aide à la digestion tout en étant amusant pour le chien.

Le bol est durable et peut être lavé au lave-vaisselle. Le produit est offert en différentes couleurs. Il est aussi intéressant de savoir que c’est un produit local car Aïkiou, la compagnie qui produit ce bol ­ralentisseur, est québécoise. Malgré son look étrange, le bol peut contenir 4 tasses de nourriture.

Deux bols interactifs pour chiens

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les bols interactifs pour chien peuvent aussi servir de bols ralentisseurs, mais peuvent simplement rendre l’heure du repas un peu plus ludique et surtout, faire travailler le chien un peu plus pour son repas. En effet, le bol contient différentes cachettes de nourriture avec des portes qui s’ouvrent de différentes façons en poussant, en tournant, etc. La compagnie Aïkiou offre deux versions de ce produit qui va aussi au lave-vaisselle :

D’autres modèles de bols de type « ralentisseur » sont sur le marché. En voici deux :

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Deux trucs gratuits pour ralentir la vitesse d’ingestion de Pitou !

1. Nourrissez votre chien à l’aide de son bol, mais retournez-le à l’envers ! Ça devrait l’occuper pour un bon moment...

2. Ajoutez une ou deux balles de tennis dans le bol de votre chein. Il devra manœuvrer ­davantage pour manger ses croquettes !

Mon coup de cœur vétérinaire

Maya

Photo courtoisie

Âgée de cinq ans et huit mois, Maya est une chatte affectueuse à ses heures qui a besoin de perdre un peu de poids. Heureusement, elle est active et adore jouer ! Préférant être la reine du foyer, la belle Maya ne peut pas cohabiter avec d’autres animaux. Pour l’adopter, merci de contacter la SPCA de Montréal à annexe@spca.com.