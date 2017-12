LECLERC, Robert "Goofy"



Après une carrière de plus de 30 ans à accompagner les jeunes de Ste-Justine et impliqué dans plus de mille projets auprès des enfants malades tels que Leucan, Rêves d'enfants, Voyage de rêves en partenariat avec Air Canada ou encore la Fondation des Canadiens de Montréal, Robert, le "Patch Adams" des infirmiers nous a quittés le 16 décembre 2017, à l'âge de 53 ans.Il laisse dans le deuil son frère Martin Chagnon, sa nièce Marie-Shell Chagnon, son filleul Jacob Bernard, ses meilleurs amis Isabelle Bourbonnais et Julien Lahaise, plusieurs autres parents, amis et collègues, ainsi que tous les enfants et les familles qu'il a touchés, de près ou de loin, au travers de son parcours, que Robert aurait souhaité plus long.La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier dès 11 heures au:418 BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈRELes funérailles suivront à 15 heures, en l'église St-Martin, située au 4080 boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1.