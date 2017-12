Des adversaires coriaces

Le Canada n’a pas remporté la médaille d’or au Championnat mondial junior depuis son sacre en 2015. Encore cette année, la sélection canadienne aura fort à faire si elle espère quitter Buffalo avec l’or au cou. Voici un survol des formations qui donneront du fil à retordre à Équipe Canada Junior (ÉCJ).

Logan Brown

Charlie McAvoy, le pilier de la conquête de l’an dernier, ne sera évidemment pas de retour, tout comme son partenaire de jeu Caleb Jones. Deux défenseurs le seront : Ryan Lindgren et Adam Fox, qui auront des rôles importants à jouer, le premier en défensive et le second en attaque.

Joseph Woll et Jake Oettinger se battront pour du temps de glace du côté des Américains. L’an dernier, Woll avait agi à titre de second violon à Tyler Parsons et il est d’un an l’aîné d’Oettinger. Ce dernier est toutefois l’un des beaux espoirs devant le filet et est le gardien partant à l’Université de Boston depuis deux ans.