DUMAIS, Me Jacques



À l’Oasis de Paix de l’Hôpital Marie-Clarac, le 22 décembre 2017, est décédé à l’âge de 64 ans, Me Jacques Dumais, avocat retraité.Avec la combativité qui l’a toujours caractérisé, il s’est rendu au bout de lui-même avec l’acharnement de ceux et celles qui tiennent profondément à la vie. Il laisse dans le deuil sa compagne et âme soeur des 25 dernières années, Lise Barras, son fils Alexandre, sa fille Ariane, son frère André (Johanne Parent), son ami fidèle François Duplessis avec qui il a refait le monde si souvent, ses beaux-frères, belles- soeurs, neveux et nièces.Pour respecter ses dernières volontés, il n’y aura pas de service funéraire. La famille se réunira en présence des cendres à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se manifester en faisant un don à un organime qui lui tenait à coeur,Refuge des Jeunes1836, rue Ste-Catherine EstMontréal, Qc H2K 2H3par téléphone au 514 849-4221ou en ligne aurefuge@refugedesjeunes.org.La famille tient à remercier personnellement tout le personnel de l’Unité 2A des soins palliatifs pour leur tendresse dans les soins prodigués. Un merci particulier à Yves qui avait toute sa confiance.