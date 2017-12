DESHAIES, Frère Herman, FIC



F. Herman Deshaies (Herman-Alphonse) est décédé à l’Infirmerie de La Prairie le 20 décembre 2017 à l'âge de 94 ans, dont 76 années de vie religieuse.Né à Bécancour en Mauricie le 14 octobre 1923, il était le fils d’Alphonse Deshaies et de Mélina Provencher. Il entra au juvénat de La Prairie le 29 août 1939 et au noviciat le 15 août 1941. Il fit profession perpétuelle le 5 juillet 1947.Il enseigna à Montréal dans la paroisse Saint-Stanislas, école primaire et supérieure (ESSS) ainsi qu’à Longueuil, école Saint-Jean-Baptiste. Il fut ensuite directeur adjoint à l’école Saint-Pierre-Claver pendant une quinzaine d’années. Il aimait vivre en pleine nature et, durant de longues années, il travailla beaucoup, pendant ses loisirs, à l’aménagement de la propriété de la communauté au Mont-Tremblant.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces.La communauté et la famille vous accueilleront en présence du corps le vendredi 29 décembre 2017 à compter de 12h00 à laFrères de l'Instruction chrétienne870, Chemin de Saint-JeanLa PrairieLes funérailles auront lieu ce même 29 décembre à 14h.LAJEUNESSE FORTIN CENAC