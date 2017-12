MEZZETTA, Georges



Le 20 décembre 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé entouré des siens M. Georges Mezzetta, époux de Mme Monique Lemoyne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Luciano, Maria, Renzo et Gabriella, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le jeudi 28 décembre de 19h à 22h, le vendredi 29 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 30 décembre dès 10h à505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 30 décembre 2017 à 13h en l'église Notre-Dame-de-Pompéi (2875 Sauvé Est, Montréal).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Maison Victor-Gadbois.