MERCIER, Jean-Charles



À Terrebonne, le 20 décembre 2017, a l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Charles Mercier, époux de Mme Jeannine Collin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luce (Bob), Jacinthe, Henri, Chantal (Germain) et Guylaine, ses sept petits-enfants Charles (Kim), Alexandre (Mélodie), Sébastien (Katie), Jean-Philippe (Marilyn), Joanie, Charlaine et Nicolas, ses six arrière-petits-enfants Zackary, Camille, Olivier, Julianne, Marilou et Raphaëlle, plusieurs cousins, cousines, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le mercredi 27 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22hLes funérailles auront lieu le jeudi 28 décembre à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan.À la demande de la famille, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient grandement appréciés.