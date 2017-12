PILON, Monique

née Deslauriers



À Montréal, le jeudi 21 décembre 2017 est décédée, à l'âge de 90 ans, Monique Deslauriers, originaire de Saint-Ephrem, Beauce, infirmière retraitée de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, épouse de feu Yves Pilon.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Andrée (Marc Rodrigue), Lucie, Élisabeth (Martin Sylvestre) et Louis (Annie Prendergast), ses dix petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 27 décembre 2017 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées le mercredi 27 décembre 2017, à 16h en l'église Saint-Gilbert située au 5420, rue Angevin, Saint-Léonard.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Éloria-Lepage pour leur dévouement et leur compassion, ainsi que pour leurs excellents soins prodigués à leur mère.