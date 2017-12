Grande valse de quarts-arrière en vue

Les quarts-arrière d’expérience et de qualité sont habituellement une commodité rare sur le marché des agents libres. Tout indique que les premiers mois de l’année 2018 qui s’amènent confirmeront l’exception à la règle avec plusieurs rebondissements qui s’annoncent intrigants.

Sans parler forcément de joueurs autonomes aussi hâtivement, puisque quelques-uns des quarts disponibles concluront probablement des pactes avec leur équipe actuelle avant de devenir disponibles, disons que la cuvée 2018 laisse entrevoir des tractations intéressantes.

Et c’est sans même parler de la classe printanière de premier plan des recrues admissibles au repêchage et qui viendront complexifier le casse-tête de bien des organisations dans la NFL.

Pour revenir aux vétérans, il suffit de penser à Drew Brees, Kirk Cousins, Sam Bradford, Case Keenum, Teddy Bridgewater, AJ McCarron et quelques autres dont les contrats viennent à terme.

À cette liste, il faudra probablement ajouter les noms d’Eli Manning (Giants) et Tyrod Taylor (Bills), qui risquent fort de demander à aller voir ailleurs.

Qu’est-ce que les Jaguars décideront de faire avec Blake Bortles ? Et Ryan Tannehill, qui reviendra de sa blessure l’an prochain, est-il la solution à long terme chez les Dolphins ?

En Arizona, les Cardinals pourraient décider que Carson Palmer a fait son temps.

ÉQUIPES À SURVEILLER

La situation s’annonce particulièrement intéressante au Minnesota, où les trois quarts-arrière actuels (Bradford, Keenum et Bridgewater) seront libres comme l’air. Avec la saison que Keenum connaît, il visera un rôle de partant, mais les Mauves sont toujours entichés de Bridgewater.

Chez les Redskins, peut-être qu’on en viendra à la conclusion que Cousins représente la meilleure valeur sur le marché, mais il semble se montrer gourmand. Il semblait destiné à aller rejoindre son mentor Kyle Shanahan à San Francisco, jusqu’à ce que les 49ers mettent la main sur Jimmy Garoppolo... qui, incidemment, devra renégocier son contrat.

Difficile d’imaginer un divorce entre les Saints et Brees. Parions qu’un nouveau contrat d’un an ou deux sera sur la table pendant que son jeune successeur sera repêché en avril.

Et que feront les Browns ? Avec ce qui sera fort probablement le premier choix au repêchage, ils opteront pour un jeune, mais une police d’assurance à la Keenum ou Bradford sera peut-être de mise pour mettre la table. À moins que Hue Jackson relance l’idée d’opter pour AJ McCarron (Bengals)...

Parmi les autres équipes à la recherche d’un quart-arrière, il faudra surveiller si les Broncos feront confiance à Paxton Lynch. Ils détiennent un maigre échantillon d’évaluation à son sujet et pourraient se tourner vers un vétéran de la trempe de Manning.

En fin de compte, la situation au poste de quart n’est pas parfaitement claire chez une dizaine d’équipes. Ce sera un carrousel captivant à épier durant la trop longue saison morte.

5 points à surveiller

1. La course aux séries

Déjà cinq clubs (Patriots, Steelers, Jaguars, Eagles et Vikings) sont assurés d’une place en séries. Plusieurs peuvent les rejoindre dès aujourd’hui. Les Chiefs remporteront leur division en cas de victoire face aux Dolphins. Même scénario pour les Rams, face aux Titans. Les Falcons peuvent décrocher leur billet avec une victoire face aux Saints. Ces derniers peuvent se qualifier avec une victoire en plus d’une défaite des Panthers face aux Buccaneers. Les Panthers, en cas de victoire, seront des séries.

2. Kamara et Gale Sayers

Le porteur recrue des Saints, Alvin Kamara, aura l’opportunité d’égaler l’exploit d’une légende de la NFL, face aux Falcons. Kamara compte sept touchés au sol et cinq sur des réceptions. Avec un sixième par réception, il deviendrait le seul depuis le mythique porteur des Bears, Gale Sayers, à inscrire au moins six touchés par la course et six autres par la passe.

3. L’impact de Gurley

Le titre de joueur le plus utile dans la NFL est souvent réservé aux quarts-arrière. Le porteur Todd Gurley, mine de rien, est en voie d’amasser 2077 verges de la ligne de mêlée et 19 touchés, à son rythme actuel. Les 18 porteurs dans l’histoire qui ont reçu cet honneur ont en moyenne gagné 1877 verges et inscrit 17 touchés dans leur saison titrée.

4. Manning devant Elway

Le quart-arrière des Giants, Eli Manning, n’a besoin que de 189 verges par la passe face aux Cardinals pour devancer le grand John Elway, au sixième rang dans l’histoire, avec 51 476 verges. Son frère Peyton, Brett Favre, Drew Brees, Tom Brady et Dan Marino sont ensuite loin devant au sommet.

5. Bell en grande forme

L’électrique porteur des Steelers, Le’Veon Bell, domine la NFL avec 1849 verges de la ligne de mêlée (course et passe) cette saison. Avec 101 verges au total face aux Texans, il atteindrait le plateau des 8000 en carrière plus rapidement que quiconque avant lui, à son 61e match. Eric Dickerson avait réussi l’exploit en 64 matchs.