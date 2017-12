La routine santé de Pierre Jobin

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment restes-tu en forme ? Photo courtoisie

Malgré son horaire très chargé, qui débute aux petites heures, le chef d’antenne de TVA se rend au gym deux à trois fois par semaine. « Je suis un lève-tôt, donc j’y vais avant de me rendre au travail », explique-t-il. Les matins de fin de semaine, il en profite pour aller faire une marche de trois à quatre kilomètres sur « son petit circuit » non loin de chez lui. « Je suis chanceux, je n’ai pas besoin de beaucoup d’heures de sommeil. Quand je dors cinq heures, je suis correct. Ça me permet de me lever avant tout le monde, de lire mes journaux, mes courriels. C’est mon moment à moi, parce qu’une fois que la journée commence, je ne suis que très rarement tout seul », indique le journaliste de 55 ans.

Celui qui termine ses journées après le bulletin de nouvelles de 18 h varie son activité physique matinale entre une quarantaine de minutes d’appareil elliptique et quelques parties de tennis, un sport qu’il pratique depuis son enfance.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Ce n’est pas pour courir un marathon ou faire une course d’IronMan que Pierre Jobin s’entraîne quelques fois par semaine, mais uniquement pour garder la forme. Il profite du fait qu’il doit aller conduire son fils à l’école pour faire une halte-entraînement. « Je suis déjà sur la route, alors j’en profite, mais je n’ai pas le temps de le faire pendant deux ou trois heures, après 45 minutes ou une heure, j’ai terminé », affirme le père d’un garçon et de deux filles, âgés de 14, 18 et 20 ans.

Comment restes-tu motivé ? Photo courtoisie

Qui l’eut cru, c’est grâce à ses téléséries préférées que Pierre Jobin reste motivé à l’entraînement ! « Ce n’est pas toujours évident d’aller au gym, il faut le vouloir. Alors pour me motiver, j’écoute une série sur mon téléphone ! » lance-t-il en riant. « Je me mets un épisode d’une trentaine de minutes, comme Narcos par exemple, et je pars. Parce que juste la télévision ou de la musique, ça ne marche pas pour moi. Avec une série, je suis dans ma bulle, je ne parle pas à personne et je fais mes affaires », poursuit celui qui a récemment célébré ses 25 ans à TVA.

As-tu des trucs pour bien manger ? Photo Fotolia

Lorsqu’il est pressé, soit presque tous les midis, Pierre Jobin aime opter pour une salade de taboulé, un pain pita et une trempette de houmous. « La semaine, on essaie de manger du poisson une fois de temps en temps, mais je n’ai pas trop le temps de cuisiner. Je me reprends la fin de semaine, où on fait souvent de la popote pour deux ou trois jours les dimanches », mentionne le chef d’antenne originaire de Chicoutimi.

Quelle est ton adresse santé à Québec ? Photo courtoisie

Le tennis est une passion pour Pierre Jobin, qui le pratique au Club Avantage depuis plusieurs années à Québec. « J’ai toujours joué au tennis, toujours de façon récréative », souligne-t-il.

Quelle est ton activité physique préférée ?