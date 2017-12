La vie d’après

Plusieurs joueurs ont été retranchés par Équipe Canada Junior et ont joué dans la LNH la saison suivante.

Faire partie d’Équipe Canada Junior (ÉCJ) est l’un des premiers rêves que réussissent à réaliser une vingtaine de jeunes joueurs de hockey, chaque année. Toutefois, en être retranché n’est pas nécessairement gage d’insuccès. Au fil des ans, plusieurs joueurs libérés par la sélection nationale sont tout de même parvenus à atteindre la Ligue nationale de hockey, certains aussi tôt que la saison suivante.

Des exemples, il y en a plusieurs, et certains ne sont pas si lointains. L’an dernier, les défenseurs Samuel Girard et Victor Mete avaient fait partie de la dernière vague de coupes d’ÉCJ.

Six mois plus tard, ils étaient assis dans un vestiaire de la LNH et y jouaient un rôle régulier.

Même chose pour le défenseur Jakob Chychrun, qui avait été libéré par la sélection nationale junior en 2016 avant de percer la formation des Coyotes de l’Arizona l’automne suivant. Marc-Édouard Vlasic et plusieurs autres joueurs pourraient également être cités en exemple.

« Ça nous a peut-être donné une motivation de plus. On a voulu montrer ce qu’on pouvait faire. Je sais que Sam réussit très bien au Colorado en ce moment et je suis très heureux pour lui », a mentionné Mete qui, contrairement à Girard, a été prêté à Équipe Canada Junior par son équipe de la LNH, le Canadien de Montréal.

CHOIX CRITIQUÉS

La décision de retrancher Girard, l’an dernier, avait beaucoup fait jaser. C’est d’ailleurs le cas chaque année lorsque Hockey Canada annonce son alignement final en vue du Championnat du monde de hockey junior.

Constituer une formation de 22 ou 23 joueurs en si peu de temps n’a rien de facile, et chaque choix fait par le personnel de direction d’Équipe Canada Junior est scruté à la loupe. Aussi plusieurs décisions, souvent des retranchements, sont-elles remises en question.

Cette année, la libération de joueurs de talent comme Cody Glass, le sixième choix au total du dernier repêchage de la LNH par les Golden Knights de Vegas et l’un des meilleurs pointeurs de la Ligue de l’Ouest, ou comme le dynamique Nick Suzuki, au détriment d’autres hockeyeurs comme Jonah Gadjovich, a fait réagir.

IMPACT MAINTENANT

Toutefois, pour l’entraîneur canadien Dominique Ducharme, il serait injuste et ingrat de juger des joueurs qui font partie d’ÉCJ comme le feraient des recruteurs amateurs.

« Tous les joueurs que nous avions au camp étaient de gros noms. On ne regarde pas ce qu’ils vont devenir dans la LNH, quand on les évalue. C’est maintenant. Que peuvent-ils nous apporter dans le présent ? Certains joueurs sont sélectionnés tôt au repêchage en raison de leur grand potentiel, mais où en sont-ils présentement dans leur développement ? On ne les évalue pas sur ce qu’ils vont devenir dans deux ou trois ans. »

Mario Ferraro a fait bonne impression

Parmi les joueurs retranchés par ÉCJ, Mario Ferraro est certainement l’un des plus méconnus. Le défenseur qui joue avec Cale Makar à l’Université du Massachusetts-Amherst a pourtant laissé une bonne impression à Hockey Canada.

Ce choix de deuxième ronde des Sharks de San Jose lors du dernier repêchage a pris la route des États-Unis en 2016-2017 pour rejoindre les Buccaneers de Des Moines dans l’USHL. Là-bas, il a récolté 41 points en 60 matchs.

Cette année, il montre une fiche de trois buts et cinq passes pour huit points en 16 parties à UMass, où il forme une paire avec Makar.

« C’est une boule d’énergie, a d’ailleurs complimenté Makar. C’est difficile d’être plus compétitif que lui dans un entraînement. Il est toujours à 110 % dans les batailles, il est toujours le premier de retour dans la file après un exercice. Il travaille tellement fort. Tout ce qu’il a fait dans sa carrière vient de là », a-t-il mentionné.