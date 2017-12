Le commentateur «Dick» Enberg est décédé

Le commentateur sportif américain Richard «Dick» Enberg est mort à l’âge de 82 ans, jeudi à l’intérieur de son domicile situé à San Diego.

Son épouse Barbara a précisé au quotidien San Diego Union Tribune que son mari avait possiblement succombé à une crise cardiaque. Il devait d’ailleurs rejoindre sa femme à Boston et a raté le vol; les autorités médicales l’ont retrouvé au sol devant la portée d’entrée de sa maison.

Enberg a travaillé pendant environ 60 ans à la télévision, soit avec les réseaux NBC, CBS et ESPN. Il a été à l’œuvre durant 42 saisons de la NFL et a décrit 28 tournois de Wimbledon, ainsi que 15 matchs de championnat national de basketball universitaire. À son palmarès, il y a également 10 rencontres du Super Bowl, neuf du Rose Bowl et la Série mondiale 1982.

«Il n’y aura jamais un autre Dick Enberg. Il a été la voix d’une génération de partisans et un incroyable conteur d’histoires. C’était un professionnel averti et un gentilhomme», a commenté le président de la chaîne CBS Sports, Steve McManus, au réseau CNN.

Enberg a pris sa retraite en 2016, année où il était en poste pour les parties des Padres de San Diego.