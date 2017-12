Les voeux de Noël de Céline Dion

À deux jours de Noël, la chanteuse Céline Dion s’est adressée à ses admirateurs pour les remercier pour la dernière année.

Dans une publication Instagram diffusée samedi, Céline Dion a d’abord remercié ses abonnés pour leur «dévouement» et leur «loyauté».

La chanteuse a rappelé sa tournée européenne de l’été dernier qui a connu un succès monstre ainsi que ses spectacles à Las Vegas qui continuent de faire courir les foules.«Vous avez chanté avec nous, vous avez ri avec nous, vous avez dansé avec nous. Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que nous aimons faire», dit Céline dans sa vidéo.

Elle encourage en terminant ses admirateurs à continuer de chanter, de rire et de danser en 2018 et leur souhaite un temps des Fêtes rempli d’amour et de paix.