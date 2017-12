L'homme qui voulait sauver Noël

Il était une fois un royaume de neige et de sapins baumier, un décor féérique qui n’empêchait pourtant pas ses sujets d’y être très malheureux.

Avec raison, car plus personne n’avait le droit d’y célébrer Noël. Au terme d’un évident complot, les autorités l’avaient formellement interdit, une façon d’acheter la paix avec les nombreux ressortissants étrangers, qui débarquaient (envahissaient, disaient certains) massivement sur leur territoire. Et ça, des gens qui vivent dans un royaume de neige et de sapins baumier sans fêter Noël, c’est un peu comme des gens qui vivraient en Colombie sans s’adonner au trafic de cocaïne, au Mexique sans faire la siesta ou en Beauce sans avoir frenché un membre plus ou moins éloigné de sa famille dans un party organisé dans un pit de sable.

En somme, les habitants du royaume devaient faire une croix sur le jargon ostentatoire de Noël, condamnés à manger de la bûche des Fêtes, distribuer des paniers de l’espoir ou décorer leur arbre des réjouissances. Même le Père Noël avait décidé de sacrer son camp au Pôle Nord, refusant de se faire appeler «Père» tout court. «Normal, puisque personne n’aime se faire débaptiser», pestait le réputé chef Jean-Claude, aux fourneaux du restaurant le plus huppé du royaume, qui avait apparemment déjà servi du gnou à Édith Piaf et Kate Perry dans la même semaine.

*****

Les commerçants subissaient aussi les contrecoups de la disparition de la magie de Noël. Après avoir salué leurs clients du traditionnel «bonjour-hi», ils ne pouvaient en effet plus closer leurs interactions d’un vigoureux «Joyeux Noël!», de peur de choquer les clients en burqa, coiffés d’une kippa ou armés d’un kirpan, qui pullulaient dans les magasins et au stade olympique.

Bref, la simple évocation du mot «Noël» devenait aussi controversée que d’hurler «Éric Salvail!» dans un vestiaire de gym.

Et comme pour les livres durant le Troisième Reich, les calendriers de l’Avent étaient quant à eux brûlés par milliers sur la place publique, tout comme les estifis de lutins.

Par contre, pour les lutins, ça ne dérangeait personne, sauf la maman de ton fil Facebook qui se donne exagérément côté «tour pendable», histoire de te faire feeler cheap de faire faire des anges dans la farine à Flocon cinq soirs sur sept.

C’est sans oublier la chanson Minuit Chrétien - jugée hérétique - remplacée par Raining Blood, du groupe Slayer, un hymne à la laïcité.

Voilà grosso modo comment les gens, résignés, vivaient désormais leur période des «fêtes», rêvassant en silence à leurs Noëls d’antan, où il faisait bon de se noyer le pain-sandwich dans le Cheese Whiz et s’endormir dans les manteaux d'un sous-sol d’église, où flottait une forte odeur de botche.

Mais ça c’était jusqu’au jour où un résident du Kathunhuit (longue vie à ce jeu de mots), un hameau perdu à l’autre bout de l’autoroute 20, ne décide qu’il fallait prendre le traineau par les rennes.

Doté d’un esprit rebelle et d’une stabilité émotionnelle qui ferait l’envie de Cœur de Pirate, Éric* n’en pouvait tout simplement plus de voir son royaume courber l’échine devant ces envahisseurs étrangers, qui avaient lancé une fatwa à Noël.

Éric aimait beaucoup Noël, voyez-vous. Il se qualifiait d’ailleurs lui-même de «dernier gai-luron de Noël.»

*****

Avec la conviction de Rambo Gauthier avant sa retraite, Éric s’élança donc sur les routes du royaume, dans l’espoir de sauver Noël des griffes des soldats de l’EI, qui shinaient leur Kalachnikov de Natashquan à Sorel-Tracy.

Comme tous les ennemis de la chrétienté vivent à Montréhalal (à l’exception des onze employés des restaurants asiatiques Temaki et Aki Thaï de Chicoutimi), Éric se jeta donc courageusement dans la gueule du loup.

Premier arrêt : une mosquée située à côté d’un chantier de construction sur lequel ne travaillait aucune femme. (Pas à cause d’une demande d’accommodement, mais juste parce qu’on était la fin de semaine).

Éric poussa donc les portes du sanctuaire d’Allah, seul dans un territoire hostile où personne ne pleurait le chanteur des B.B.

«Imam!», lança Éric à un homme barbu, avant d’extirper un gâteau Vachon et un fidget spinner de son sac à dos, acheté au magasin Sail du boulevard des Gradins.

«Voici une buche de NOËL! Lorsque ce fidget spinner aura cessé de tourner, tu devras reconnaitre son existence et sa tradition!», commanda-t-il, avec aplomb.

Quelques minutes plus tard (un excellent fidget spinner), l’Imam, fortement impressionné, baragouina enfin : «Bou...bouche de Nowelle.»

*****

Satisfait, Éric repris la route aussi vite qu’une rupture entre Joanie et Sansdrick, jusqu’à la synagogue la plus proche. Notre héros poussa les portes du temple de Yahvé, seul dans un endroit où l’on nie l’existence des nouvelles exoplanètes.

«Rabbin!», lança Éric à un homme barbu, avant d’extirper un sapin et un fidget spinner de son sac à dos, acheté au magasin Sail du boulevard des Gradins.

«Voici un sapin de NOËL! Lorsque ce fidget spinner aura cessé de tourner, tu devras reconnaitre son existence et sa tradition!», commanda-t-il, avec aplomb.

Une minute plus tard (toujours un pas pire bon fidget spinner), le rabbin, fortement impressionné, baragouina enfin : «Sap...sapin de Nowelle.»

Satisfait, Éric repris la route aussi vite que la formation d’un sacre dans la bouche de Gilbert Sicotte, jusqu’au Souk de la Société des Arts Technologiques (SAT).

Notre héros poussa les portes de ce haut-lieu de déco groovy et de bijoux funky, seul dans un endroit où l’on milite contre les toilettes genrées.

«Hipster anglophone membre du NPD travaillant probablement comme barista dans un café où on ne prend pas Interac!», lança Éric à un jeune homme barbu (et évidemment roux), avant d’extirper un panier rempli de denrées non-périssables et un fidget spinner de son sac à dos, acheté au magasin Sail du boulevard des Gradins.

«Voici un panier de NOËL. Lorsque ce fidget spinner aura cessé de tourner, tu devras reconnaitre son existence et sa tradition!», commanda-t-il, avec aplomb.

Quelques secondes plus tard (le fidget spinner ne valait pas de la marde finalement), l’hipster anglophone membre du NPD travaillant probablement comme barista dans un café où on ne prend pas Interac, fortement impressionné, baragouina : «Pa...paniere the Noel!»

*****

Triomphant, Éric extirpa alors une dernière chose de son sac à dos : un mégaphone, qu’il utilisa aussitôt pour hurler «JOYEUX NOËL!» dans la langue de Toupin.

Son cri du cœur, lancé avec la fougue de Mel Gibson en train de crier «Libartéééé» à la fin de Braveheart, résonna comme un écho dans tout le quartier, puis dans toute la ville pour finalement voyager d’une région à l’autre à travers tout le royaume.

Joyeux NOËL l’Outaouais!

Joyeux NOËL l’Estrie!

Joyeux NOËL la Côte-nord!

JOYEUX NOËL TOUT LE MONDE!!

Les gens convergèrent alors de partout, en meutes, pour s’offrir leurs meilleurs vœux, sans même craindre qu’un camion bélier ne fonce sur eux.

Des émeutiers mirent même à sac les supermarchés pour barbouiller au feutre noir «Noël » par-dessus « des fêtes» sur les buches.

Et au milieu de ce chaos festif, Éric, tel un Che Guevara de Noël, savourait sa victoire, un sourire fier estampé au visage.

Il avait réussi sa mission.

Il avait sauvé Noël.

Et lorsqu’il pensait que les choses ne pouvaient mieux aller, Éric vit apparaitre au loin l’Iman, le Rabbin et l’hipster anglophone membre du NPD travaillant probablement comme barista dans un café où on ne prend pas Interac, se diriger vers lui bras-dessus-bras-dessous pour lui souhaiter un TRÈS JOYEUX NOËL.

Jamais une telle image de réconciliation n'avait été forte depuis le retour en couple de Sylvain Cossette et Andrée Waters.

Soudain, une voix forte déchira le firmament. «YO YO YO! Joyeux Noël! BRAA BRAA». C’était le Père Noël. Il était revenu. Et il était tellement ragaillardi, qu’il s’exprimait désormais comme un millénial.

Quant à Éric et ses nouveaux amis, ils décidèrent d’aller souligner ce moment historique en allant faire poper le cidre de glace au bar le plus près. Le bar mitzvah (Dieu me jugera).

Ils buvèrent à cette victoire de Noël sur toute forme de rectitude politique.

Et plusieurs générations s’en souviennent encore.

Malgré leurs idées d’abord aux antipodes, les quatre hommes - complètement guerlots - revinrent tous ensemble avec Nez Rouge ce soir-là.

FIN

*Nom fictif. Toute ressemblance blablabla est fortuite.