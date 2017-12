Livraison réussie en 48 heures

À quelques jours des Fêtes, Le Journal a tenté de se faire livrer cinq cadeaux en 48 heures. S’ils sont tous arrivés à la date promise et qu’il aurait été possible de les glisser sous le sapin, les récupérer s’est avéré être une vraie course à travers la ville.

Notre objectif était simple : commander cinq articles le mercredi après-midi, en vue de les recevoir le vendredi (hier), juste à temps pour fêter Noël.

Hier, quatre cadeaux sur cinq étaient arrivés.

En ce qui concerne le cinquième paquet que nous n’avions pas reçu, Le Journal doit plaider coupable. Même si le site de Toys R Us promettait une livraison en deux jours ouvrables, soit hier au plus tard, une mention (difficilement visible) indiquait qu’une commande passée en après-midi prendrait un jour de plus. La ravissante peluche de pieuvre que nous avions commandée devrait donc nous arriver aujourd’hui.

Cravate Photo Camille Garnier

Site : La Baie d’Hudson

Livrée par Postes Canada

Commandée le mercredi à 15 h 30

Avis de passage reçu le jeudi à 18 h

Trousse Mario Photo Camille Garnier

Site : EB Games

Livrée par Purolator

Commandée mercredi à 15 h 30

Avis de passage reçu jeudi à 13 h

Lego Photo Camille Garnier

Site : Amazon

Livré par Postes Canada.

Commandé le mercredi à 12 h 20

Reçu hier à 10 h

Lego Photo Camille Garnier

Site : Amazon

Livré par Postes Canada

Commandé le mercredi à 13 h 20

Reçu hier à 18 h

Peluche Pieuvre Photo Camille Garnier

Site : Toys R Us

Livrée par Postes Canada

Commandée mercredi à 16 h

Réception prévue aujourd’hui

Entrepôt

Puisque le représentant du Journal travaillait cette semaine, il ne pouvait rester chez lui à attendre sagement l’arrivée des livreurs.

Incapable de lui remettre en main propre la trousse Mario qu’il avait commandée sur le site EB Games, le livreur de l’entreprise Purolator a laissé un avis de passage l’invitant à récupérer son colis dans l’entrepôt de la société.

Le problème est que celui-ci se situe dans l’arrondissement d’Anjou, à une vingtaine de kilomètres de l’adresse de livraison.

Si le représentant du Journal n’avait pas une voiture, il lui aurait fallu prendre pas moins de trois bus et compter environ une 1 h 15 pour se rendre sur place.

File d'attente

Après avoir roulé et enduré le trafic pendant une bonne demi-heure, il s’est finalement retrouvés au guichet de la société. Comme lui, une quinzaine de personnes y attendaient de récupérer leurs précieuses commandes ou d’envoyer des colis de dernière minute à leurs proches.

Une vingtaine de minutes plus tard, il quittait les lieux, notre cadeau sous le bras.

Notre prochaine étape était la pharmacie Jean Coutu de la rue Saint-Hubert, dans l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, où un autre colis avait été déposé en son absence par Postes Canada.

Plus commode

Ce point de réception était beaucoup plus commode, puisque situé à quelques minutes à pied de l’adresse de livraison indiquée.

Croisé parmi les nombreux clients dans la file d’attente, Steffi Aikins était déçue de ne pouvoir repartir avec le paquet qu’elle était venue chercher.

« Postes Canada m’a envoyé un courriel en me disant que mon colis était ici donc je suis passée directement depuis le travail pour le récupérer, explique-t-elle. Mais la caissière m’a dit qu’il leur fallait l’avis de réception que le livreur a laissé chez moi. Je vais devoir y retourner. »

Postes Canada prévoit livrer 20 % plus de colis au pays en novembre et décembre qu’à pareille date l’an dernier, et le double qu’en 2012.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« En tout, ce sont 10 à 15 % des achats de Noël au Québec qui se feront en ligne », indique le professeur émérite à HEC Montréal, Jacques Nantel.