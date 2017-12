Pas de cadeau des Oilers

EDMONTON | Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas pour le Canadien, qui n’a pas été en mesure de quitter l’Ouest canadien avec une fiche parfaite de trois victoires.

Brouillonne en première période et indisciplinée en début de deuxième, la formation montréalaise a vu les Oilers se donner alors une avance insurmontable de trois buts pour finalement s’incliner par le pointage de 4 à 1 samedi à Edmonton.

La meilleure équipe, qui n’a pas fait de cadeau au Canadien avant Noël, a gagné. Le Tricolore avait la chance de compléter le balayage pour la première fois en 10 ans, mais leur dernier adversaire en a décidé autrement.

Non, ne tirez pas sur Antti Niemi, à qui on avait confié la tâche de garder le filet du Canadien en remplacement de Carey Price à qui on avait accordé un repos mérité après 12 rencontres sans interruption.

Brillant, le Finlandais, qui n’a cédé qu’en trois occasions sur 35 lancers (le dernier but des gagnants a été inscrit dans une cage déserte) a été abandonné plus souvent qu’à son tour par des défenseurs erratiques devant lui.

« C’est dommage qu’il n’ait pas pu obtenir la victoire, a déploré Claude Julien. Il a été excellent et il nous a surtout donné une chance de rester dans le match à maintes reprises. »

Un manque d’entrain

Dans son point de presse, l’entraîneur en chef du CH a aussi déploré le manque d’entrain de ses joueurs au cours de la première moitié de la rencontre.

« À mi-chemin en deuxième, a-t-il raconté, on s’est mis à jouer beaucoup mieux. Mais avant ça, on n’était pas aussi alertes et ils [les Oilers] en ont profité. On a commis des petites erreurs qui nous ont coûté des buts. »

L’attaque, encore l’attaque, n’a pas produit au moment où le Tricolore en éprouvait un grand besoin. On a l’impression de se répéter.

Julien a brassé ses cartes en troisième en jumelant Brendan Gallagher à Max Pacioretty et à Jonathan Drouin.

L’expérience a provoqué quelques étincelles sans toutefois donner des résultats concrets.

Pacioretty n’a pas trouvé le fond du filet à ses neuf dernières rencontres. Drouin, lui, n’a pas fait scintiller la lumière rouge depuis son retour au jeu. Une léthargie qui dure depuis maintenant six matchs.

Dur pour Lernout

À part le gardien Niemi, le Canadien a apporté un seul autre changement à la formation qui avait affronté les Flames la veille à Calgary.

Le défenseur Jakub Jerabek a laissé sa place à Brett Lernout, rappelé du Rocket de Laval deux jours plus tôt.

À son premier match cette saison avec le grand club (et son troisième dans la LNH, tous avec le CH), Lernout a mal paru dès l’engagement initial en commettant deux gaffes dans sa zone qui, sans la vigilance de Niemi, aurait pu être coûteuses pour le CH.

Le défenseur de 22 ans était d’ailleurs sur la patinoire quand Ryan Strome a inscrit le premier but de la rencontre à la 13e minute de jeu.

Hudon écope encore

L’attaquant Charles Hudon s’est contenté d’un rôle de spectateur pour un deuxième match consécutif. Sans surprise, Jacob De La Rose, qui a accompagné l’équipe lors de ce périple, n’a pas endossé l’uniforme lui non plus.

Courte pause

Les joueurs du Canadien profitent maintenant de quelques jours de congé à l’occasion de la pause de Noël.

Les célébrations seront toutefois de courte durée, puisque la formation montréalaise doit disputer trois matchs en quatre soirs la semaine prochaine.

Le premier arrêt aura lieu à Raleigh, en Caroline du Nord, le 27 décembre, avant les deux escales traditionnelles du temps des Fêtes en Floride.

Pour une rare fois, les équipes de la LNH peuvent voyager le jour d’un match, tel que le prévoit la convention collective.

Dès le lendemain de ce duel contre les Hurricanes, le Tricolore se déplacera vers Tampa pour y affronter le redoutable Lightning, avant de se mesurer aux Panthers, à Sunrise, le 30 décembre.

Le CH retrouvera ses partisans le 2 janvier 2018 à l’occasion de la visite des Sharks de San Jose au Centre Bell.