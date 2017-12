Le gros lot de 60 millions $ au Lotto Max remporté à Montréal

MONTRÉAL | Un groupe de Montréalais a eu la chance de mettre la main sur un gigantesque cadeau de Noël avec quelques jours d'avance en remportant 60 millions $ lors du tirage du Lotto Max de vendredi soir.

Le directeur corporatif des affaires publiques de Loto-Québec, Patrice Lavoie, a confirmé en entrevue à LCN que le billet gagnant a été acheté à Montréal en formule groupe. «Ce matin, il y a neuf gagnants, neuf familles, qui se partagent près de 6,7 millions $ chacun», s'est enthousiasmé M. Lavoie.

L'identité des heureux gagnants n'a pas été immédiatement dévoilée, mais Loto-Québec espère les retrouver et les présenter aux médias entre Noël et le jour de l'An.

Par ailleurs, 21 Canadiens pourront eux aussi se gâter plus que prévu pendant la période des Fêtes alors que 21 Maxmillions, des lots de 1 million $, ont été remportés en Colombie-Britannique, dans les Prairies, en Ontario et au Québec. Du nombre, six ont été remportés au Québec, a précisé le porte-parole de Loto-Québec.

La chance a souris aux Québécois cette année en matière de jeux de hasard, alors que Loto-Québec a versé pas moins de 102 lots de plus de 1 million $, faisant ainsi 121 nouveaux millionnaires depuis le début de l'année jusqu'au 20 décembre. En incluant le tirage du Lotto Max de vendredi, c'est la troisième fois qu'un gros lot de 60 millions $ est gagné au Québec en 2017.

«On a connu une année record de millionnaires en 2017», a souligné le porte-parole, qui a précisé que l'importante cagnotte qui était en jeu vendredi a amené un plus grand nombre de personnes que d'habitude à tenter leur chance en se procurant un billet.