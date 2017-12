Un sans-abri de Gatineau reçoit près de 6700 $ grâce au sociofinancement

GATINEAU | Un citoyen touché par l'histoire d'un sans-abri de Gatineau a décidé de lui venir en aide à l'aide d'une campagne de sociofinancement qui a permis d'amasser tout près de 6700 $ grâce à la générosité de plus de 140 personnes, a rapporté CTV News.

Jour après jour en se rendant au travail, Norm Schrie croise Kenny, un sans-abri qui s'est aménagé un abri de fortune en bordure de la rue Laurier. «Depuis plus d'un an, je lui ai offert des vêtements, de la nourriture et de l'argent, mais j'ai des ressources limitées. Mon vœu pour Noël est d'obtenir suffisamment d'argent pour lui trouver un petit appartement», a expliqué M. Schrie sur la page GoFundMe qu'il a créée afin d'amasser des dons.

La réponse ne s'est pas fait attendre. Alors qu'il espérait récolter 4 900 $, Norm Schrie a plutôt reçu 6 680 $ de parfaits inconnus touchés par histoire de Kenny en à peine une dizaine de jours.

«Peu importe ce que je faisais, il demeurait dans la rue. Alors, j'ai voulu essayer de l'aider et ç'a marché. Il a maintenant les moyens de sortir de la rue», a confié M. Schrie à CTV News, en précisant qu'il croit que la somme amassée sera suffisante pour que Kenny puisse entamer une nouvelle vie.